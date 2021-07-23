В Омске иномарка сбила ребенка на самокате

Инцидент случился на Левом берегу. Фото: Госавтоинспекции Омской области

ЧП случилось в четверг, 22 июля, в полдесятого вечера. 26-летний водитель на «Хендай» ехал по улице Дианова. В районе дома № 16 он не сбросил скорость перед «зеброй» и уже не успел остановиться, когда на проезжую часть выехал ребенок на самокате.

В результате иномарка сбила 9-летнего пешехода. Мальчика с травмами увезли в больницу.

– По данному факту полицейскими проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины происшествия, – сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции.