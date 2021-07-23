70% крупного и среднего бизнеса открывают счета онлайн

В июне 2021 года 70% компаний в корпоративном сегменте открыли счета в Райффайзенбанке с использованием сервиса онлайн-онбординг. Это возможно благодаря новому для рынка процессу, разработанному банком в 2020 году.

Наряду с цифровым онбордингом на разные сервисы банка, новым клиентам доступно онлайн-оформление расчетного счета. Документы, необходимые для открытия счета (заявление, доверенность на пользователей для работы с онлайн-банком) формируются Райффайзенбанком в онлайн-форме и подписываются клиентом при встрече. В заявке на оформление расчетного счета представитель компании указывает подписантов, выбирает пакет услуг и даже может указать держателей неименных карт. В июне 32% новых корпоративных клиентов банка открыли расчетный счет онлайн.

«Мы видим, что интерес к дистанционным сервисам растет не только среди частных клиентов, но и среди компаний, поэтому стремимся удовлетворить эту потребность. Новый сервис удаленного открытия счета увеличивает скорость заполнения анкеты и обработки заявки на стороне банка. Таким образом, наши цифровые сервисы обеспечат простой и быстрый доступ к финансовым продуктам и услугам широкому кругу крупных и средних компаний», - отметила Эльвира Емец, директор Сибирско-Уральского макрорегиона Райффайзенбанка.