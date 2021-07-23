Банковский работник продавал поддельные права в Омске

Омич рассчитывал, что никто не пойдет в полицию рассказывать о попытке купить права. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Благодаря возмутившемуся омичу полицейским удалось поймать мошенника, торговавшего поддельными правами через интернет. Все началось с того, что 20-летний омич провалился на экзаменах в ГИБДД, хотя отучился в автошколе. Чтобы упростить жизнь, он решил купить права. По случаю он увидел объявление в соцсетях о продаже прав. Таинственный исполнитель был готов помочь получить документы с 50% предоплатой. Омич сразу же перевел 14 тысяч, а в течение месяца еще столько же. После получения всех денег неизвестный перестал ему отвечать и удалил объявление. Омич не растерялся и пошел в полицию.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, карта, на которую совершали переводы, была зарегистрирована на новосибирца. Он объяснил, что сейчас этой картой пользуется его приятель из Омска. О его махинациях новосибирец ничего не знал. Оказалось, что в мошенничестве себя решил попробовать 24-летний сотрудник банка. В полиции он объяснил, что ничем помочь в получении прав он не мог, поэтому просто рассчитывал на то, что обманутые люди не пойдут в полицию. Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы.