Омские археологи нашли останки ритуальной жертвы, которым больше 2000 лет

Место раскопок. ФОТО: ОмГПУ

В Горьковском районе проводятся раскопки на уникальном кургане Покровка-16. Он относится к эпохе Железного века. И здесь сосредоточены памятники именно той археологической культуры. В этих курганах погребены представители знати саргатского общества, ближайшими предками которых считаются скифы и сарматы.

В исследованиях принимают участие студенты и учены Омского государственного педуниверситета. И, как сообщили в вузе, у археологов есть уже первые интересные находки. Во время работы были найдены останки ритуальной жертвы. Им по меньшей мере, больше 2000 лет.

- На краю насыпи мы уже нашли следы жертвы, которая была принесена во время похоронного обряда. Мы зафиксировали контуры центрального захоронения, оно довольно большое, 4 на 4 метра, – цитирует песс-служба омского вуза директор музея археологии и этнографии ОмГПУ Максима Грачева.