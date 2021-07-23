Дорожные камеры в Омске будут ловить водителей на новом виде штрафа

Камеры заработают под новый вид штрафа осенью, когда световой день уменьшится. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Стало известно об изменениях для водителей. С осени их жизнь на дороге станет еще сложнее. У средств фото-видеофиксации появится новая функция. Омских автолюбителей начнут наказывать с помощью камер на новый вид нарушений. К переезду за стоп-линию, проезду на красный свет и превышению скорости добавят и езду без ближнего света фар днем. За это омичам тоже начнут рассылать письма счастья.

Новшество, как сообщает Autonews.ru, заработает в 12 регионах: Москве, Крыму, Ульяновске, Красноярске, Иркутске, Твери, Кабардино-Балкарии, Волгоградской области и Омске. Заработает новая функция, скорее всего, в сентябре, когда продолжительность дня уменьшится. Первым городом, где начнут штрафовать за не включенный ближний свет, станет Москва.