У «Арены Омск» начали монтировать крышу

Многотонную конструкцию устанавливали двумя специальными кранами. Фото: пресс-служба ХК «Авангард»

В Омске продолжается строительство новой "Арены Омск". Пока все работы идут по графику и никаких срывов или затруднений не намечается. Омичи с нетерпением ждут открытия нового стадиона, ведь это фактически будет означать не только проведение в Омске молодежного чемпионата мира по хоккею, но и возвращение "Авангарда".

У "Арены" накануне начали монтировать железные фермы, они послужат основанием для крыши. Конструкция тяжелая, ода вести около 100 тонн, поэтому монтаж - дело непростое. Всего строителям предстоит установить 14 таких конструкций. Специально для их монтажа на площадке собрали два многотонных крана.

Планируется, что закончат строительство в 2022 году, а к 2023 завершат внутреннюю отделку. Кроме самой "Арены" вторую жизнь получит и большая прилегающая территория. Ее уже огородили и скоро приступят работам.