Электронный документооборот с АО «Омск РТС» - просто и доступно!

АО «Омск РТС» предлагает всем своим абонентам-юридическим лицам перейти на электронный обмен документами и полностью отказаться от бумаги.

Эта технология позволит партнёрам АО «Омск РТС» быстрее и проще получать документы, снизить затраты на их хранение и проверку, а также упростить представление их в контролирующие органы.

Передача электронных документов осуществляется с соблюдением всех требований законодательства РФ (приказ Минфина РФ №174н от 10.11.2015г., федеральными законами №63-ФЗ от 06.04.2011, №402-ФЗ от 06.12.2011.) через аккредитованных ФНС РФ операторов электронного документооборота:

Платформу «СБИС» ведущего сертифицированного провайдера России ООО «Компания «Тензор» напрямую через оператора ( www.sbis.ru ).

Подробнее об электронном документообороте https://www.omskrts.ru/users/legal_person/services/