Появилось видео ночной погони за нарушителями в Омске

Даже с пробитым колесом омичи продолжали уходить от погони.
Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
Мы уже рассказывали о том, как полиции пришлось ловить нарушителей ПДД на ночной дороге на выезде из города. На большой скорости водитель минивэна пронесся мимо патруля ДПС и на просьбы остановиться не реагировал. Полицейским даже пришлось прострелить заднее колесо, чтобы задержать нарушителей. Даже после этого омичи остановились не сразу. А когда затормозили, попытались убежать, но их задержали.
Уже в полиции 21-летний водитель объяснил, что произошло. Оказалось, у него были причины не останавливаться, но стоили ли они трех суток ареста и горы штрафов, не известно.
- Вы видели сотрудников полиции?
- Да, заметил по дороге и сразу повернул к дому.
- Почему не остановились?
- Испугался.
- Чего испугались? У вас чего-то не было?
- Да, документов на машину не было. Когда стрелять стали, я еще больше испугался и поехал быстрее. Мы немного до дома не доехали, машину бросили и попытались убежать. Со мной еще друг был, - рассказал водитель.