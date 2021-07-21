Появилось видео ночной погони за нарушителями в Омске

Даже с пробитым колесом омичи продолжали уходить от погони. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Мы уже рассказывали о том, как полиции пришлось ловить нарушителей ПДД на ночной дороге на выезде из города. На большой скорости водитель минивэна пронесся мимо патруля ДПС и на просьбы остановиться не реагировал. Полицейским даже пришлось прострелить заднее колесо, чтобы задержать нарушителей. Даже после этого омичи остановились не сразу. А когда затормозили, попытались убежать, но их задержали.

Уже в полиции 21-летний водитель объяснил, что произошло. Оказалось, у него были причины не останавливаться, но стоили ли они трех суток ареста и горы штрафов, не известно.

- Вы видели сотрудников полиции?

- Да, заметил по дороге и сразу повернул к дому.

- Почему не остановились?

- Испугался.

- Чего испугались? У вас чего-то не было?

- Да, документов на машину не было. Когда стрелять стали, я еще больше испугался и поехал быстрее. Мы немного до дома не доехали, машину бросили и попытались убежать. Со мной еще друг был, - рассказал водитель.