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Общество21 июля 2021 13:01

Появилось видео ночной погони за нарушителями в Омске

Оказалось, у водителя были причины убегать
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Даже с пробитым колесом омичи продолжали уходить от погони.

Даже с пробитым колесом омичи продолжали уходить от погони.

Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Мы уже рассказывали о том, как полиции пришлось ловить нарушителей ПДД на ночной дороге на выезде из города. На большой скорости водитель минивэна пронесся мимо патруля ДПС и на просьбы остановиться не реагировал. Полицейским даже пришлось прострелить заднее колесо, чтобы задержать нарушителей. Даже после этого омичи остановились не сразу. А когда затормозили, попытались убежать, но их задержали.

Уже в полиции 21-летний водитель объяснил, что произошло. Оказалось, у него были причины не останавливаться, но стоили ли они трех суток ареста и горы штрафов, не известно.

- Вы видели сотрудников полиции?

- Да, заметил по дороге и сразу повернул к дому.

- Почему не остановились?

- Испугался.

- Чего испугались? У вас чего-то не было?

- Да, документов на машину не было. Когда стрелять стали, я еще больше испугался и поехал быстрее. Мы немного до дома не доехали, машину бросили и попытались убежать. Со мной еще друг был, - рассказал водитель.

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Погоня со стрельбой за минивэном в Омске
Погоня со стрельбой за минивэном в Омске
В ночное время на улице Светловской экипаж ДПС обратил внимание на автомобиль «Хендай», двигавшийся с превышением скорости. Водитель минивэна проигнорировал требования полицейских об остановке и предпринял попытку скрыться. Инспекторы ГИБДД стали преследовать автомобиль. Нарушитель создавал на дороге аварийно-опасные ситуации, допускал грубые нарушения правил дорожного движения, на неоднократные законные требования об остановке не реагировал. В соответствии с законом «О полиции», для остановки транспортного средства сотрудниками ГИБДД применено огнестрельное оружие, в результате чего было прострелено заднее колесо машины. Продолжая скрываться, водитель свернул в поселок Иртышский Омского района. В районе дома № 2 по улице Новая минивэн наехал на металлические ворота. Водитель и пассажир покинули салон транспортного средства и попытались скрыться. Убегая, водитель потерял на месте происшествия обувь - шлепанцы. Вскоре сотрудниками полиции водитель автомобиля был установлен. Для разбирательства 21-летний омич доставлен в отдел МВД России по Омскому району. В отношении него возбуждены административные делопроизводства по ч. 2 ст. 12.25 КоАП РФ «Невыполнение требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства»; по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ «Выезд в нарушение ПДД на встречную полосу движения»; по ст. 12.27 КоАП РФ «Оставление места ДТП, участником которого он является»; по ч. 4 ст. 12.19 КоАП РФ «Нарушение правил остановки и стоянки». Решением мирового судьи молодому человеку за оставление места ДТП назначено наказание в виде административного ареста на 3 суток.