Росаваиация одобрила прямые перелёты из Омска в Казахстан

Все больше стран начинает открывать воздушные границы, несмотря на пандемию. Стало известно, что Росаваиация одобрила прямые райсы из Омска в Казахстан. Компания "Икар" теперь может отправлять самолёты в Алма-Ату трижды в неделю.

Но пока не понятно, будут ли эти рейсы запущены, никаких упоминаний о них в расписании Омского аэропорта ещё нет. Получение разрешения ещё не означает запуск рейсов. Так, например, происходит с самолётами в Баку, компания постоянно снимает их с расписания. Отметим, что прямое авиасообщение с Казахстаном прекратилось больше года назад, в самый разгар пандемию. Тогда больше остальных пострадали студенты из Казахстана, которые обучались в Омске. Они не смогли вовремя вернуться на учёбу. Лететь с пересадками оказалось слишком накладно.