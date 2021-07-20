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Общество20 июля 2021 5:21

Росаваиация одобрила прямые перелёты из Омска в Казахстан

Но появится ли прямой рейс, пока не известно
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Все больше стран начинает открывать воздушные границы, несмотря на пандемию. Стало известно, что Росаваиация одобрила прямые райсы из Омска в Казахстан. Компания "Икар" теперь может отправлять самолёты в Алма-Ату трижды в неделю.

Но пока не понятно, будут ли эти рейсы запущены, никаких упоминаний о них в расписании Омского аэропорта ещё нет. Получение разрешения ещё не означает запуск рейсов. Так, например, происходит с самолётами в Баку, компания постоянно снимает их с расписания. Отметим, что прямое авиасообщение с Казахстаном прекратилось больше года назад, в самый разгар пандемию. Тогда больше остальных пострадали студенты из Казахстана, которые обучались в Омске. Они не смогли вовремя вернуться на учёбу. Лететь с пересадками оказалось слишком накладно.