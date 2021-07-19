Цифровой переезд с услугами «Ростелекома»

«Ростелеком» в Омске и Омской области предлагает абонентам переподключить пакет телекоммуникационных услуг при смене места жительства. Для этого необходимо воспользоваться сервисом «Онлайн-переезд».

Для быстрой организации цифрового переезда достаточно оформить заявку на сайте start.rt.ru/pereezd. Специалисты компании свяжутся с абонентом и помогут спланировать перенос телеком-услуг в удобное для клиента время, чтобы он мог сразу же пользоваться привычным сервисом по новому адресу. За первые шесть месяцев этого года удобство услуги оценили более 2,5 тысяч омичей, которые оформили переподключение как через сайт, так и очно.

«Онлайн-переезд — это быстро и комфортно. Не надо приходить в офис компании, заполнять бумаги и тратить время на расторжение или перезаключение договора. При смене адреса лицевой счет у абонента останется прежним, также сохранится история покупок и бонусы. Забрать с собой можно и оборудование с привычными настройками, будь то роутер или ТВ-приставка», — пояснил Эдуард Серобабин, директор Омского филиала ПАО «Ростелеком».

«Онлайн-переезд» поможет сэкономить не только время, но и деньги. При оформлении заявки на переезд на сайте компании абоненту предоставляется возможность воспользоваться сервисами со скидкой 50% в течение первых двух месяцев с момента подключения, включая месяц установки. В случае, если клиенту еще не известен новый адрес, он имеет возможность заблокировать услуги по прежнему адресу бесплатно до 90 дней.

Получить дополнительную информацию, а также проверить техническую возможность подключения услуг по новому адресу можно на сайте «Ростелекома» www.rt.ru или по телефону горячей линии 8 800 100 0 800 (звонок бесплатный).