Вместо отпуска омичка оказалась в полиции

У 47-летней омичи отпуск не задался ещё до его начала. Женщина распланировала отдых, осталось только купить билеты на самолёт. Для этого она решила воспользоваться сайтом авиакомпании. Цена оказалась выгодной, перелет должен был обойтись омичке в 27, 5 тысяч рублей. Женщина без сомнений оплатила билеты, но не дождалась письма на электронную почту ни через день, ни через неделю. После этого она поняла, что стала жертвой мошенников.

В пресс-служба полиции рассказали, что женщина перепутала официальный сайт с его двойников. Сейчас проходит расследование. А омичам ещё раз напоминают, что стоит быть внимательным при любых покупках в интернете. Особенно велика вероятность попасть на удочку мошенников в период отпусков при покупке билетов в интернете. Внимательно проверяйте перед совершение покупки подлинность сайтов.