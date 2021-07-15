Волонтерский штаб «Единой России» организовал необычный проект «Спроси у доктора»

Необычный волонтерский проект одними из первых в стране организовали в Омске. Теперь по запросу предприятий и работодателей в общественную приёмную партии на встречи в коллективы приходят врачи-практики и учёные Медицинского университета, которые открыто делятся мнением о вакцинации против COVID-19.

Омичи впервые получают возможность в живом общении задать волнующие вопросы о прививках известным специалистам, заслуживающим доверие. Врачи -волонтеры серьёзно готовятся к этому общению и дают самую проверенную информацию.

В этот раз в общественную приёмную партии обратилось руководство «Омскгоргаза» и на предприятие приехал главный врач «КМХЦ» Вадим Бережной. В зале собралось около 50 человек, пригласили и сомневающихся в вакцинации. Соблюдали санитарные нормы безопасности, в том числе, половинную заполняемость помещения и индивидуальные маски.

Вадим Бережной открыто рассказал о том, кто и как болеет сегодня коронавирусом, сколько человек ежедневно поступают в больницы и скольким, к сожалению, не смогли помочь. По словам медика, во время второй волны болели в основном люди преклонного возраста. Сейчас в «красных зонах» лежат преимущественно пациенты в возрасте от 45 до 60 лет. В основном это те, кто не успел переболеть ранее или привиться. Хотя переболевшие ковидом прошлой осенью и зимой - вновь поступают, их немного, но есть тяжелые. А вот у привившихся «до реанимации дело доходит крайне редко».

«Много вопросов о вакцинах, какая надежнее, в какой момент ее лучше сделать, - отметил после встречи Вадим Бережной. – Безусловно, такой открытый диалог, особенно с специалистами, которые прошли «красную зону», лучше любых призывов по телевизору. Любые даже жесткие меры, в том числе и обязательная вакцинация, не развеют переживаний в головах людей. Если под нажимом они идут ставить прививку, но все равно остаются неверующими. И это неправильно. Мы за общение, во время которого человек может развеять свои сомнения и примет решение осознанно.

Главврач признался, что после таких встреч удается снять негативный настрой к вакцинации. В качестве примера он рассказал о встрече в июне с 56 сотрудниками одной из школ города, после которой 24 человека привились.

Лидер омских единороссов уверен, что проект «Спроси у доктора» поддержат коллеги из других партий. Заявки на организацию встреч принимают сотрудники общественной приемной «Единой России».

Напомним, что на сегодняшний день более 900 активистов задействованы в работе волонтерского центра. В среднем за полгода обрабатывается более 6000 обращений граждан. Порядка 4000 продуктовых наборов переданы многодетным, малоимущим семьям и медицинским работникам.