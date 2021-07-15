Омичи раскритиковали укладку асфальта в лужи

Новый асфальт на омских дорогах укладывают прямо в лужи. Фото: ВКонтакте

На этой неделе Омская область оказалась в центре циклона, который принес похолодание и дожди. На дорогах скапливаются лужи, но это не мешает дорожным рабочим продолжать укладывать асфальт. На такие технологии постоянно жалуются омичи по всему городу. Очередной пост опубликовали жители улицы Звездова. Местный житель сделала фото, на котором рабочий раскладывал свежую асфальтовую смесь прямо в лужу.

В комментариях Омичи разделились на два лагеря: традиционно недовольных и тех, кто читает, что в таких работах нет никаких нарушений. Также омичи пожаловались на укладку асфальта в дождь на улице Малунцева. В администрации ответили, что работы там еще не закончены.