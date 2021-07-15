Омичка, сломавшая ивы на улице Ленина, объяснила, зачем это сделала

Прохожие пытались остановить вандалку, но безуспешно. Фото: ВКонтакте

Омская полиция составила протокол на сибирячку, сломавшую в ночь на 1 июля шаровидные ивы на улице Ленина. Видео с вандалкой появилось в соцсетях. На кадрах видно, как она повисает на ветках деревьев. Прохожие пытаются остановить девушку, но безуспешно.

После инцидента она оказалась в психиатрической больнице. Когда омичку выписали, ее пригласили в отделение полиции. Там она объяснила, зачем так поступила.

- Видео с вашим участием видели?

Смотреть видеосюжет Опрос омички, сломавшей ивы на Ленина

- Смотрела. Мне очень стыдно, что это видео видела моя мама и все родственники.

- Почему так поступили?

- Я была в сильном алкогольном опьянении.

В итоге полиция составила протокол на девушку за мелкое хулиганство. Она оплатит штраф в 500 рублей. Возместить материальный ущерб после поломки деревьев, по словам сибирячки, она не может. У нее нет основного места работы.