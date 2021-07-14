Стало известно, в каких районах Омской области чаще всего пропадают люди в лесу

Чаще всего искать потеряшек приходится в лесах на севере Омской области. Фото: ПСО "ЛизаАлерт"

Омичи уже рассказывают друг другу, где можно набрать первых грибов и ягод. Но настоящий сезон тихой охоты еще впереди, поэтому спасатели напоминают омичам о правилах безопасности в лесу.

Как уточнили специалисты МЧС, чаще всего теряются омичи в лесах северных районов: Муромцевского, Знаменского, Тевризского и Усть-Ишимского. Осложняется все еще и тем, что сезон сбора грибов и ягод приходится на осень, когда погода начинает портиться и ночью резко холодает. Если человек заблудился серьезно, ему сложнее продержаться без помощи. Теряются даже местные жители, а после удивляются этому, ведь местность для них знакомая. В прошлом году осенью именно в Муромцевском районе искали бабу Надю, несмотря на все усилия, судьба женщины так и осталась неизвестной.

По статистике, больше всего, если вы заблудились в лесу, может помочь хорошо заряженный телефон. Экстренные вызовы можно сделать даже при нулевом балансе и отсутствии сигнала. Чаще всего теряются дети и пожилые люди.