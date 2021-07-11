В Омске поймали красноярца, ограбившего бабушку ради развлечений

Чтобы обналичить деньги, красноярец воспользовался сложной схемой. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Накануне омская полиция попросила горожан помочь в поисках ограбивших пенсионерку людей. Женщина гуляла с внуком в центре города и забыла телефон на лавочке, а когда вернулась за ним, то гаджета уже не было. Его забрали двое приятелей, которые попали на камеры видеонаблюдения.

После публикации ориентировки воришку узнали жители Омского района и сообщили в полицию. Грабителем оказался 22-летний житель Красноярского края, недавно приехавший в Омск. Он рассказал полицейским, что действительно нашел телефон и, воспользовавшись бесконтактной оплатой и отсутствием пароля, купил золотую цепочку. Чтобы обналичить деньги, он сдал цепь в ломбард, а полученные средства потратил на развлечения. Теперь молодому человеку придется ответить перед законом.