Потерял сознание и начал тонуть: В Омске спасли мужчину, которому стало плохо во время купания в Иртыше

Последние 20 лет купаться в Иртыше запрещено – в черте города слишком грязная вода. Фото: Иван МАКЕЕВ

ЧП случилось накануне, 8 июля на Куйбышевском пляже Омска, расположенном за Ленинградским мостом. Там внезапно начал тонуть купавшийся в Иртыше мужчина. Спасти его удалось только благодаря хорошей реакции спасателей-матросов Сергея Комова, Евгения Евчука и Павла Марченко, дежуривших в тот день.

Когда пострадавшего вытащили на берег, выяснилось, что он потерял сознание. Пока ждали скорую, спасатели оказали ему первую помощь. Потом мужчину увезли в больницу.

А на прошлых выходных в этом же месте также чуть не произошла трагедия.

– По недосмотру родителей малолетний ребенок наглотался воды и чуть не захлебнулся, – рассказывает пресс-служба омской мэрии. – Одна из отдыхающих увидела ребенка без сопровождения взрослых и обратилась к спасателям. Помощь малышу была оказана своевременно.