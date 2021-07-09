Стало известно, когда в Омске пройдет Сибирский международный марафон

Марафон в Омске в этом году перенесли на осень. Фото: официальная группа СИМ ВКонтакте

Коронавирус продолжает вносить коррективы в проведение массовых мероприятий. В день города, 7 августа должен был состояться старт Международного сибирского марафона. В прошлом году это мероприятие проходило в онлайн формате, но в этом организаторы надеялись на очную форму. Но из-за осложнения ситуации с коронавирусом проведение забега снова осталось под вопросом.

- По результатам проведенных консультаций и согласований с органами исполнительной власти региона, Всероссийской федерацией лёгкой атлетики и минспортом России принято решение провести SIM-2021 в статусе Кубка России по марафону 12 сентября, - рассказали организаторы проекта.

Из-за переноса сроков проведения, продлят и онлайн регистрацию на марафон до 5 сентября. Те, кто не смогут принять участие в забеге, смогут вернуть стартовый взнос, оформив заявку.