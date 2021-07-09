В Омске будут судить пенсионера, который пытал и жестоко убил свою жену 12 лет назад

Вячеслава Лукьянченко задержали спустя 12 лет. Сейчас он находится в СИЗО. Фото: СУ СК России по Омской области

В Омске начинается суд по делу об убийстве 12-летней давности. На скамье подсудимых 70-летний житель Омска Вячеслав Лукьянченко.

По версии следствия, мужчина систематически истязал свою жену, добиваясь, чтобы она отказалась от своей доли в их общей квартире в его пользу. Женщина, разумеется, не хотела на старости лет оказаться на улице и не соглашалась подписывать документы даже под пытками. Во время их последней ссоры муж нанес ей 25 ножевых ранений, оставил нож в трупе и скрылся.

Как позже выяснилось, он уехал на товарном поезде в Красноярск, где все это время жил без документов. Его задержали только в 2021 году.

– В отношении 70-летнего мужчины, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «д» ч. 2 ст. 117 (истязание с применением пытки), пп. «д, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью, из корыстных побуждений), – сообщает пресс-служба областного СУ СК. – По ходатайству следствия судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Вину в совершении преступления пенсионер признал частично.