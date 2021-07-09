С начала года Управлением Россельхознадзора по Омской области выявлено почти 5 тыс. тонн некондиционных семян

За первое полугодие 2021 года специалистами Управления Россельхознадзора по Омской области проведено 88 контрольно-надзорных мероприятий в сфере семеноводства сельскохозяйственных растений, выявлено 89 нарушений по ст. 10.12 КоАП РФ, проконтролировано 1980 партий семян сельскохозяйственных культур общим весом более 31 тыс. тонн. Общая сумма наложенных штрафов в сфере семеноводства составила 65,9 тысяч рублей.

Основные нарушения, выявляемые в ходе проверок:

- реализация посадочного материала и семян овощных и цветочных культур, не включенных в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию;

- реализация семян без сопровождающих документов на их соответствие государственным стандартам на сортовые и посевные качества;

- хранение семян сельскохозяйственных культур с нарушениями ГОСТа;

- посев семян сельскохозяйственных культур, не соответствующих требованиям ГОСТа, без проверки на сортовые и посевные качества.

В рамках выполнения государственного задания в ходе проверок было отобрано и направлено на исследования 366 образцов семян от 187 партий семян общим весом 12,5 тыс. тонн. В результате выявлено 76 партий (4,9 тыс. тонн) семян сельскохозяйственных культур, не соответствующих требованиям государственных стандартов по содержанию семян сорных растений. Как показали проверки выданных предписаний, выявленные нарушения были устранены, семенной материал доведен до посевных кондиций.

Так, при проведении плановой проверки ООО «Большепесчанское» (Омская область, Называевский район) для контроля показателей качества семенного материала должностными лицами Управления отобраны образцы от хранящихся партий пшеницы сорта «Катюша», овса сорта «Орион» и гороха сорта «Ямал» общим весом более 200 тонн. Согласно результатам испытаний ФГБУ «Омский референтный центр Россельхознадзора» вышеуказанные пробы не соответствовали требованиям ГОСТа по содержанию семян сорных растений.

По итогам проверки обществу было предложено довести семена до посевных кондиций - предписание Управления исполнено в полном объеме, нарушение устранено.

Кроме того, в местах торговли специалистами Управления Россельхознадзора с начала года проконтролировано более 80 тыс. штук саженцев и посадочного материала, из которых почти 7 тыс. штук реализовывались с нарушениями законодательства. Виновные лица привлечены к административной ответственности по ст. 10.12 КоАП РФ, посадочный материал снят с реализации.