Нужны ли сейчас экономисты? Нужны, если это выпускники ОмГУ!

Средняя зарплата выпускников ОмГУ этого направления составляет 63 000 рублей.

Вопреки распространенному мнению, экономисты в настоящее время в России востребованы — другое дело, что в современных условиях требуются специалисты с отличной профессиональной подготовкой. И данные рейтинга вузов России, который ежегодно представляет портал Superjob, по сути служат ориентиром того, какие специалисты ценятся на рынке труда.

Рейтинг показывает уровень зарплат выпускников российских вузов, работающих в сфере экономики и финансов. В исследовании учитывается средний уровень доходов молодых специалистов, занятых в сфере экономики и финансов, 2015–2020 годов выпуска.

Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского сохранил свои позиции. По данным 2021 года он занимает в рейтинге 16 место и составляет по этому показателю серьезную конкуренцию ведущим российским вузам.

Следует сказать, что ОмГУ им. Ф.М. Достоевского на протяжении многих лет занимает стабильные позиции в ТОП-20 вузов.