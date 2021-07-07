Омский экипаж вошел в десятку лучших на ралли «Шелковый путь»

Омичи удачно добрались до финиша круговой трассы. Фото: пресс-служба министерства спорта Омской области

Подвели итоги ралли «Шелковый путь». В нем принимал участие и экипаж из Омска. Пилот Евгений Фрезоргер и штурман Алексей Шпук проехали по круговому маршруту и удачно финишировали в Горно-Алтайске. Из-за поломки омичи чуть не выбыли из соревнований, но смогли починить автомобиль и вернуться в гонку.

Это был первый опыт участия экипажа в таком крупном и сложном соревновании. После подведения всех итогов стало известно, что омичи не только добрались до финиша, но и попали в десятку лучших в своем классе. Как уточнили в пресс-службе минспорта, гонщики заняли 9 место среди 15 участников в классе Т3.

- Мы очень долго ждали и готовились к этому значимому в мире автоспорта событию, – поделился Алексей Шпук. – Нам важно было проверить себя на выносливость и технику, на надежность в столь долгих и сложных по маршруту соревнованиях.