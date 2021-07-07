В Омске разыскивают девушку в персиковом платье

Омичка ушла из дома на работу и пропала. Фото: ПСО "ЛизаАлерт"

С начала недели в Омске разыскивают 27-летнюю Арнаш Тикитанову. Как сообщают активисты поискового отряда «ЛизаАлерт», девушка пропала 5 июля, вышла из дома и не вернулась. Знакомые Аршан также разместили пост о поисках в соцсетях, в котором уточнили, что в момент ухода из дома она была одета в персиковое платье в горошек и бежевые сандалии, с собой она взяла черную сумку.

Также уточняют, что девушка вышла из дома около 6 утра, чтобы отправиться на работу, но туда так и не доехала. Телефон девушки недоступен и в соцсети она не заходила. Родные уже подали заявление в полицию. Если вы видели Аршан или знаете, где она может находиться, сообщите в полицию или поисковой отряд.