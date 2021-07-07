В Омске переносят Сибирский международный марафон

В Омске пока не определились с датой проведения марафона. Организаторы рассчитывают провести его офлайн. Фото: официальная группа СИМ ВКонтакте

Пока коронавирус продолжает вносить коррективы в планы многих омичй. Но сталкиваются с этим е только обычные люди. Организаторам Сибирского медународного марафона в этом году придется снова перенести дату забега. В прошлом году грандиозное событие, которое собирало в Омске спортсменов со всего света, проходило в онлайн формате, а в этом году его проведение назначили на 7 августа, в день города. Но теперь его проведение под вопросом. Из-за ухудшающейся эпидемиологической обстановки дату пришлось перенести на неопределенный срок.

- Вчера, 6 июля, по итогам заседания регионального постоянно действующего штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции было принято решение о переносе проведения марафона с 7 августа на более поздний срок. В настоящее время нами ведется работа по определению новой даты проведения события в этом году, - рассказали организаторы. Новую дату забега назовут в ближайшее время. Спортсменов попросили отнестись к этому пониманием и следить за новостями.