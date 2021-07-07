«Не передать, насколько мы разочарованы!»: Омские участники ралли «Шелковый путь» финишировали, но так и не покорили Гоби

Несмотря на все сложности, омский экипаж сумел добраться до финиша. Фото: instagram.com/ashpuk

Во вторник, 6 июля, завершилось 11-е по счету Международное ралли «Шелковый путь». К сожалению, это произошло досрочно. Из-за пандемии коронавируса и вспышки бубонной чумы на территории Монголии, самый захватывающий этап по пустыне Гоби пришлось отменить.

Участвовавший в гонке экипаж из Омска чуть не выбыл из нее днем ранее. Машина не выдержала экстремально высокой температуры, которая установилась в местности, где проходил маршрут, и условий высокогорья. Но благодаря мастерству механиков за ночь удалось справиться с неполадками.

– Мы успешно финишировали! Жара +40! – делится впечатлениями на своей странице в Instagram штурман омской команды Алексей Шпук. – Не в полной мере мы побороли перегрев двигателя, и иногда сегодня на спортивном участке приходилось чуть сбрасывать темп, чтобы дать остыть двигателю. Непроглядная пыль в безветренную погоду сильно препятствовала обгону. Но у нас очень хорошая подвеска, максимально эффективно работающая на больших ухабах. Поэтому в лесу местами, где была очень неровная дорога с лесовозными колеями, мы обходили соперников. На протяжении всего спортивного участка сегодня обошли 4 экипажа.

Фото: instagram.com/ashpuk

Также гонщик поделился с подписчиками сожалением, что пока не удалось осуществить мечту и покорить самую большую пустыню Азии:

– Противоречивые чувства в душе… Мы очень долго ждали и готовились к этому значимому в мире автоспорта событию. Нам важно было проверить себя на выносливость и технику на надежность в столь долгие и сложные по маршруту соревнования – 10 дней! До этого мы принимали участие в российских ралли-рейдах продолжительностью 3-4 дня. Мы с огромным интересом ждали бескрайних просторов Монголии. Нас манили своей красотой и непредсказуемостью огромные песчаные барханы. Жаждали пересечь великую пустыню Гоби. Именно протяженные спортивные участки в Монголии важны для опыта и самоутверждения. Но Монголии не оказалось на нашем пути. И соревнования сократились всего на пять дней с относительно короткими повторяющимися спортивными участками. Все, к чему мы стремились и о чем мечтали, отменилось!.. Не передать словами, насколько мы разочарованы! Но, несмотря на печально сложившиеся обстоятельства, мы не сдались и постарались взять от ралли «Шелковый Путь-2021» максимум опыта и пользы.

Фото: instagram.com/ashpuk

Добавим, омский экипаж в составе пилота Евгения Фрезоргера и штурмана Алексея Шпука, несмотря на все сложности, все-таки смог добраться до финиша. Они стали 19-ми.

Первое место в зачете автомобилей у француза Герлена Шишери. В зачете мотоциклов победителем стал австриец Маттиас Валькнер. Среди грузовиков победил экипаж российской команды «КамАЗ-мастер» под управлением Дмитрия Сотникова.

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