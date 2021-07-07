За 75 тысяч начальник железнодорожной станции в Омске не заметил аварию вагонов

«Забыть» об аварии начальник станции согласился за 75 тысяч. Фото: Никита ПОЛЬКО

В Омске Западно-Сибирское следственное управление на транспорте разбирается в деле начальника одной из железнодорожных станций. Его обвиняют в получении взятки. По материалам следствия, 4 марта 2021 года на станции Комбинатская произошла авария. Машинист врезался в две цистерны, которые стояли на путях. За это его ждало наказание, но мужчина решил избежать этого. С помощью машиниста-инструктора он предложил начальнику станции взятку в 75 тысяч рублей. Омич взять деньги согласился и регистрировать факт аварии не стал.

Теперь на него завели уголовное дело за получение взятки, а машинист-инструктор ответит за посредничество. Как сообщили в пресс-службе следственного управления, начальника станции суд заключил под домашний арест а два месяца. Продолжается следствие, в ходе которого установят все обстоятельства произошедшего.