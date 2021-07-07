Прокуратура нашла аварийный участок дороги в Омской области, по которому ходил школьный автобус

По разрушенной дороге каждый день дети были вынуждены добираться в школу. Фото: Иван МАКЕЕВ

Как оказалось, по опасному участку дороги в Омской области каждый день добирались в школу дети на школьном автобусе. Опасный участок нашли в Тарском районе. После проверки прокуратура установила, что после весеннего паводка произошло подмытие дороги и частичное обрушение дорожного полотна недалеко от Самсоновского сельского поселения. Никто не привел дорогу в порядок. Также там нашли водопереливную трубу, которая не внесена в регистр гидротехнических сооружений, за которыми нужен особый уход.

Этот участок дороги находится в зоне ответственности администрации Тарского района. Поэтому, как сообщили в пресс-службе прокураторы, администрации внесено представление. Сейчас оно находится на рассмотрении.