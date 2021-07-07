Омские гонщики финишировали на кольцевом маршруте ралли «Шелковый путь»

Омский экипаж сумел финишировать на кольцевой трассе "Шелкового пути". Фото: инстаграм Алексея Шпука

Чуть не выбыли из своей первой гонки в рамках ралли «Шелковый путь» два омских гонщика Евгений Фрезоргер и Алексей Шпук. Они столкнулись с непредвиденными трудностями, которые заставили ненадолго покинуть гонку. Но механики смогли все починить, и омичи финишировали вчера, 6 июля, в Горно-Алтайске. Они участвовали в гонке по кольцевому маршруту.

– Мы успешно финишировали! Жара +40! Не в полной мере мы побороли перегрев двигателя, и иногда сегодня на спортивном участке приходилось чуть сбрасывать темп, чтобы дать мотору остыть. Непроглядная пыль в безветренную погоду сильно препятствовала обгону. Но у нас очень хорошая подвеска, максимально эффективно работающая на больших ухабах, поэтому в лесу местами, где была очень неровная дорога с лесовозными колеями, мы обходили соперников. На протяжении всего спортивного участка сегодня обогнали 4 экипажа, - рассказал о впечатлениях после гонки Алексей Шпук, штурман команды, на своей странице в Инстаграме.

Заезды получились короче, чем рассчитывали организаторы изначально из-за отмены Монгольских этапов. Их запретили из-за сложной эпидемиологической ситуации в стране, поэтому гонку пришлось завершить на территории России. Многие из иностранных пилотов впервые побывали в России и высоко оценили церемонию открытия гонки в Омске, а также красоту и сложность трассы, которую подготовили организаторы.