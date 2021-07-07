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Общество7 июля 2021 7:58

Трое омских спортсменов поедут на Олимпийские игры в Токио

Все они будут представлять страну в разных видах спорта
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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На ближайшей олимпиаде Россию будут представлять трое омичей.

На ближайшей олимпиаде Россию будут представлять трое омичей.

Стали известны окончательные списки спортсменов, которые поедут представлять Россию на Олимпийских играх в Токио (Япония). В сборную отобрали 335 спортсменов, трое из которые омичи.

Представлять нашу страну на всемирных соревнованиях будут: Виталина Бацарашкина (пулевая стрельба), Мартин Малютин (плавание) и Роман Аношкин (гребля на байдарках). Для двоих омичей это будет уже вторая Олимпиада, Бацарашкина и Аношкин уже соревновались в Рио-де-Жанейро в 2016 году и достойно выступили. Валентина взяла серебро, а Роман привез домой бронзу.

- Год от года наши спортсмены совершенствуют уровень подготовки, демонстрируют высокое мастерство на всероссийских и международных соревнованиях, поднимаясь на пьедестал на чемпионатах мира и Европы. Безусловно, они приложат максимум стараний и проявят неимоверную волю и нацеленность на результат, чтобы покорить олимпийский пьедестал,- отметил министр спорта Омской области Дмитрий Крикрьянц.

Церемония открытия Олимпиады состоится 23 июля, в пятницу, в 14:00 по московскому времени.