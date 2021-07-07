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Общество7 июля 2021 5:47

В Омске почти неделю ищут пропавшую мать с тремя детьми

В последний раз их видели на автовокзале
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Евгению с детьми не могут найти почти неделю.

Евгению с детьми не могут найти почти неделю.

Помощи в поисках 28-летней Евгении Ляховской просят полицейские Тарского района. Местная жительница с тремя детьми отправилась в Омск в конце прошлой недели. В последний раз их видели на автовокзале. Семья должна была вернуться на малую родину, но домой так и не приехала.

Вместе с Евгений были и её дети: 7-летней Аней, 5-летняя Люба и 2-летняя Лена. Они садились в автобус, следующий до Тары, сообщает "Тарское прииртышье". Дальше их следы теряются.

Если вы видели Евгению или знаете, где она может находиться, сообщите в полицию по телефонам: 02 или 8-929-366-35-20.