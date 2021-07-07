Губернатор Бурков: Требования Роспотребнадзора в Омске были похожи почти на локдаун

Александр Бурков прокомментировал итоги оперштаба. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Губернатор Александр Бурков прокомментировал итоги последнего оперштаба. Напомним, что на фоне резкого роста больных коронавирусом главный санитарный врач региона Александр Крига настаивал на закрытии ресторанов и фудкортов в торговых центрах. Однако трогать заведения власти не стали и оставили их работу в прежнем режиме. Тем не менее, все массовые мероприятия в Омске будут отменены.

Это касается форума «РИТМ», праздника «День омича», выставки «АгроОмск», «Любинский Live». Под вопросом проведение выставки «Флора», а также празднование Дня города. Также среди решений оперштаба сокращение разрешенного числа посетителей кинотеатров, бассейнов и фитнес-клубов до 50%. Также в санатории и базы отдыха теперь могут приезжать лишь вакцинированные омичи или гости с отрицательным ПЦР-тестом.

По словам губернатора, требования Роспотребнадзора были очень похожи на введение в регионе локдауна.

- Требования, которые выставил Роспотребнадзор, были похожи практически на введение локдауна. После бурного обсуждения, с учетом мнения представителей реального сектора омской экономики, решено, что ограничительных мер для бизнеса не будем вводить. Единственно, решили усилить ответственность руководителей и собственников предприятий в сфере питания и сфере услуг. Чтобы никто потом не обижался: жестко будем наказывать и штрафовать, если не будут соблюдаться санитарно-эпидемиологические меры, - высказался Александр Бурков.