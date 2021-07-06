В омские санатории и базы отдыха теперь будут пускать лишь вакцинированных и гостей с отрицательным ПЦР-тестом

В омских гостиницах теперь нельзя остановиться без прививочного сертификата или отрицательного теста на ковид. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня в Омске прошло заседание оперштаба по борьбе с коронавирусом. На фоне возрастающего числа заражений новым вирусом, предлагали самые разные ограничительные меры. Пока самыми радикальными стали меры для баз отдыха и гостиниц. Теперь попасть туда смогут только омичи и гости города с отрицательными ПЦР-тестами. Теперь прежде, чем отправиться на отдых, придется сделать тест и предъявить его при заселении. Также без проблем смогут заселиться те, у кого есть прививочный сертификат.

Также ограничат количество посетитиелей в спортзалах и бассейнах. Теперь крытые спортивные сооружения смогут принимать только половину от максимально возможного числа посетителей.