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Общество6 июля 2021 14:52

В омские санатории и базы отдыха теперь будут пускать лишь вакцинированных и гостей с отрицательным ПЦР-тестом

Это стало одним из решений оперштаба
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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В омских гостиницах теперь нельзя остановиться без прививочного сертификата или отрицательного теста на ковид.

В омских гостиницах теперь нельзя остановиться без прививочного сертификата или отрицательного теста на ковид.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня в Омске прошло заседание оперштаба по борьбе с коронавирусом. На фоне возрастающего числа заражений новым вирусом, предлагали самые разные ограничительные меры. Пока самыми радикальными стали меры для баз отдыха и гостиниц. Теперь попасть туда смогут только омичи и гости города с отрицательными ПЦР-тестами. Теперь прежде, чем отправиться на отдых, придется сделать тест и предъявить его при заселении. Также без проблем смогут заселиться те, у кого есть прививочный сертификат.

Также ограничат количество посетитиелей в спортзалах и бассейнах. Теперь крытые спортивные сооружения смогут принимать только половину от максимально возможного числа посетителей.