Эксперты поддержали решение Александра Буркова о возвращении доплат омским ветеранам труда

Александр Бурков после консультаций с фракцией "Единая Россия" и спикером ЗакСобрания поручил минфину проработать вопрос и вернуть данные выплаты в 2022 году. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Губернатор оперативно отреагировал на недавний звонок омича президенту. Во время Прямой линии ветеран труда посетовал, что с 2016 года ему перестали платить ежемесячные ветеранские выплаты в размере 550 рублей. Александр Бурков после консультаций с фракцией "Единая Россия" и спикером ЗакСобрания поручил минфину проработать вопрос и вернуть данные выплаты в 2022 году. Цена вопроса - порядка 350 млн рублей, которые нужно найти в бюджете.

- Минфину области надо оперативно проработать вопрос, где взять эти 350 млн. рублей, чтобы у нас все ветераны Омской области могли получать положенные 550 рублей в месяц. Есть прямое поручение Президента, поэтому нам нужно найти средства. Такая задача стоит перед областным Минфином. Да, я понимаю, что федеральный Минфин давал отрицательное заключение на расширение категории получателей по статье «Ветераны труда». Но, еще раз подчеркну, есть поручение Президента Владимира Владимировича Путина, его нужно исполнять, - подчеркнул тогда Александр Бурков. - Работайте с федеральными Минфином, ищите средства, просите дополнительные субсидии на компенсацию социальных выплат, но этот вопрос должен быть решен и в кратчайшие сроки, несмотря на все сложности и дефицит бюджета.

Минфину поручено искать необходимые 350 млн. в бюджете. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Эксперты позитивно оценивают реакцию омского губернатора на историю с отменой выплат. Отмечают они и его желание во что бы то ни стало найти источники финансирования. Но это процесс не быстрый.

- История с ветеранами труда и ветеранами по стажу Александру Леонидовичу знакома очень хорошо, и принятие соответствующего решения – это его позиция. Думаю, что это решение в регионе готовилось, потому что любые серьезные финансовые решения не могут приниматься за пару дней, – отметил член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин, который работал вместе с Александром Бурковым в период его депутатской деятельности.