Из-за ремонта путей на улице Лермонтова изменится схема движения трамваев

В Омске на несколько дней изменится схема движения трамваев. Фото: Веселовская Анна

На улице Лермонтова продолжается капитальный ремонт трамвайных путей. Он начался в мае и будет продолжаться до сентября. Чтобы провести необходимые работы придется перекрыть участок от улицы 5-я Линия до улицы 8-я Линия. Там проезд будет закрыт в ночь с 7 на 8 и с 9 на 10 июля с 20:30 до 5:00. Также закрыть движение планируют на перекрестке Лермонтова и 8-й Линии с 20:00 23 июля до 18:00 24 июля.

Как отметили в департаменте транспорта, маршруты №4 и 9 будут объезжать перекрытые участки по улице Богдана Хмельницкого, а трамвай №8 пойдет по укороченному маршруту «Улица Котельникова – улица Лермонтова». Об изменениях в схемах движения пассажиров будут предупреждать по громкой связи, а также информацию развесят на остановках.