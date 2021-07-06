Ковидом в Омске болеют 8 567 человек

В Омске почти 9 тысяч человек болеют короавирусом.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Пока в Омске продолжает расти количество зараженных коронавирусом. По последним данным минздрава в регионе за сутки выявили 306 случаев заражения. Омск попал в топ-15 городов с наибольшим приростом заболевших. Всего с начала пандемии медици зафиксировали уже 52 479 случаев заболевания.
Выздороветь удалось 65 омичам. За все время пандемии число победивших коронавирус составило 42 374 человека.
Умерли от ковида сегодня 4 человека. Общий список погибших теперь насчитывает 1 538 фамилий.
На данный момент с ковидом борются 8 567 омичей.