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Общество6 июля 2021 12:13

Омич попал в больницу после драки в роще

Серьезные травмы ему нанес молодой приятель
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Мужчина оказался в больнице. Его состояние оценивают как тяжелое.

Мужчина оказался в больнице. Его состояние оценивают как тяжелое.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Неравнодушные омичи вызвали скорую помощь для мужчины, оставшегося без сознания в одиночестве посреди рощи на улице 1-я Молодежная в Кировском округе. До этого он мирно сидел со своим приятелем, но в какой-то момент завязался спор, а потом дошло и до драки. В этом противостоянии омич проиграл, а друг бросил его и сбежал. В момент драки оба были пьяны.

Оказалось, что у 32-летнего пострадавшего серьезные травмы головы. Медики забрали мужчину в реанимацию. Свидетели подробно описали сбежавшего омича, им оказался 20-летний местный житель. Полицейские быстро задержали его. На парня завели уголовное дело по стать «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», максимальное наказание может достигать 8 лет лишения свободы.