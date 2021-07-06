Омич попал в больницу после драки в роще

Мужчина оказался в больнице. Его состояние оценивают как тяжелое. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Неравнодушные омичи вызвали скорую помощь для мужчины, оставшегося без сознания в одиночестве посреди рощи на улице 1-я Молодежная в Кировском округе. До этого он мирно сидел со своим приятелем, но в какой-то момент завязался спор, а потом дошло и до драки. В этом противостоянии омич проиграл, а друг бросил его и сбежал. В момент драки оба были пьяны.

Оказалось, что у 32-летнего пострадавшего серьезные травмы головы. Медики забрали мужчину в реанимацию. Свидетели подробно описали сбежавшего омича, им оказался 20-летний местный житель. Полицейские быстро задержали его. На парня завели уголовное дело по стать «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», максимальное наказание может достигать 8 лет лишения свободы.