В Омске пройдут гидравлические испытания

АО «Омск РТС» сообщает о проведении гидравлических испытаний:

- с 09.00 до 17.00 07.07.2021 будут проводиться гидравлические испытания на прочность и плотность «Подающего» трубопровода Южного луча ТЭЦ-3, без сетей МП г. Омска «Тепловая компания» и ведомств.

Гидравлическим испытаниям подвергаются магистральные трубопроводы в районе улиц: Нефтезаводская, Энтузиастов, 22 Апреля, 50 лет Профсоюзов, Мамина-Сибиряка.

- с 10.00 до 20.00 09.07.2021 будут проводиться плановые гидравлические испытания на прочность и плотность «Подающего» трубопровода I луча КРК, без сетей МП г. Омска «Тепловая компания» и потребителей.

Гидравлическим испытаниям подвергаются магистральные трубопроводы в районе улиц: Дианова.

- с 10.00 14.07.2021 до 20.00 20.07.2021 будут проводиться плановые гидравлические испытания на прочность и плотность «Подающих» и «Обратных» трубопроводов Северного и Релеро лучей от ТЭЦ-5.

Гидравлическим испытаниям подвергаются магистральные трубопроводы в районе улиц: пойма р. Омь, Универсальная, Н. Штанина, 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я Заречные, 1-я, 2-я Восточные, Марата, Гусарова, Арктическая, 17 Военный городок, Красный Пахарь, 4-я, 5-я, 6-я, 9-я, 18-я, 26-я, 27-я Северная, Долгирева, Сазонова, Вавилова, 1-я, 4-я, 8-я Ремесленные, Тарская, Красный Путь, Волховстроя, Орджоникидзе, мкр. Сибзавода, 2-я Береговая, Кемеровская, Октябрьская, Больничный пер., Фрунзе, Булатова, Вавилова, Березовая.

Тепловые сети потребителей, не участвующих в испытаниях, должны быть надёжно отключены.

При обнаружении видимых повреждений, течей и других неисправностей на тепловых сетях просим сообщать диспетчеру СП «Тепловые сети» по телефону 40-06-91.