Омск
Еще
Радио
Омск
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество6 июля 2021 10:44

В Омске поймали подростка, уехавшего кататься на машине брата без прав

Он колесил по городу четыре часа
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Парень катался на машине тайком от брата.

Парень катался на машине тайком от брата.

В Омске полицейские остановили странного водителя. Манера вождения показалась им подозрительной. Все произошло накануне утром, примерно в 9:00 в Ленинском округе на улице 3-я Новая. За рулем шестерки оказался 16-летний подросток. Естественно, прав на управление транспортным средством у него не было.

В ходе разбирательств полицейские выяснили, что машина принадлежит старшему брату подростка, который еще даже не заметил пропажи. Оказалось, подросток взял ключи и рано утром, около 5 часов, улизнул из дома, чтобы прокатиться по еще пустынному городу. Как сообщают в пресс-службе ведомства, семье придется заплатить административный штраф 15 тысяч рублей за управление подростком без прав автомобилем.

Смотреть видеосюжет
Омич угнал автомобиля у брата
Омич угнал автомобиля у брата