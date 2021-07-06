В Омске поймали подростка, уехавшего кататься на машине брата без прав

Парень катался на машине тайком от брата.

В Омске полицейские остановили странного водителя. Манера вождения показалась им подозрительной. Все произошло накануне утром, примерно в 9:00 в Ленинском округе на улице 3-я Новая. За рулем шестерки оказался 16-летний подросток. Естественно, прав на управление транспортным средством у него не было.

В ходе разбирательств полицейские выяснили, что машина принадлежит старшему брату подростка, который еще даже не заметил пропажи. Оказалось, подросток взял ключи и рано утром, около 5 часов, улизнул из дома, чтобы прокатиться по еще пустынному городу. Как сообщают в пресс-службе ведомства, семье придется заплатить административный штраф 15 тысяч рублей за управление подростком без прав автомобилем.