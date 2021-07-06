После утреннего ливня в многоэтажке в районе Нефтяников протекает крыша

Так омичи вынужденны спасаться от потопа.

Пусть с небольшим опозданием, но обещанный синоптиками ливень все же прошел в Омске. Дождь разошелся под утро и оказался довольно затяжным. Наконец жара спала, а пыль прибило. Но далеко не все смогли порадоваться этому. У жильцов дома №85 по улице 50 лет Профсоюзов в районе Нефтяников сразу после дождя с потолка полились потоки воды. Жильцам пришлось подставить детскую ванночку и все имеющиеся в доме ведра, но помогает это только относительно.

- Так и живем на 50 лет Профсоюзов. Никто не хочет заниматься нашим домом, - комментирует омич, сделавший видеозапись потопа. Это уже не первая коммунальная проблема, с которой сталкиваются жители дома, какое-то время назад там в подъезде обвалились стена.