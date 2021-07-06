Омский экипаж, чуть не выбывший из ралли «Шелковый путь», вернулся в гонку

Машину всю ночь приводили в порядок. Фото: instagram.com/ashpuk

Напомним, в 11-м по счету Международном ралли «Шелковый путь», которое впервые стартовало из нашего региона, принимает участие омский экипаж в составе пилота Евгения Фрезоргера и штурмана Алексея Шпука.

По информации областного минспорта, в четвертый день ралли, участники преодолевали вторую часть марафонского спецучастка по маршруту из Кош-Агача в Горно-Алтайск. Многие экипажи столкнулись с проблемами: в большинстве случаев автомобили оказались не готовыми к высоким температурам и большим высотам (вплоть до высоты 2000 метров над уровнем моря). Из-за технических неполадок пришлось сойти с трассы и омичам.

Но уже наутро благодаря мастерству механиков экипаж смог снова двинуться в путь.

– За прошедшую ночь машинку нашу перебрали механики, реализовали некоторые технические решения. Надеюсь сегодня проблем не будет. Стартуем на заключительный этап ралли «Шелковый Путь-2021»! – написал на своей странице в Instagram Алексей Шпук.

Фото: instagram.com/ashpuk

Сегодня, 6 июля, омский экипаж преодолевает этап протяженностью 133 км по круговому маршруту «Горно-Алтайск – Горно-Алтайск». Он станет заключительным. Напомним, из-за эпидемии коронавируса и бубонной чумы в Монголии, этап гонки по пустыне Гоби отменен. Ралли в этом году пройдет только по территории России.