Жара вернется в Омск уже в конце недели

Уже на выходных снова можно будет отдыхать на природе. Фото: Виталий КАРНАУХ

После недели аномальной жары в Омске установилась приятная прохладная погода. За последний месяц это успело стать закономерностью: сначала неделя жары – потом неделя холода. Но сейчас прогноз погоды говори о некоторых изменениях.

Как сообщают в Обь-Иртышском УГМС, потепление вернется в регион значительно раньше. Уже в четверг, 8 июля, температура снова может подняться до +29 градусов. Но циклон, который захватил Омскую область, продолжит приносить осадки. До конца этой недели осадков почти не будет, а вот на следующей будут постоянно идти дожди.