Омск
Еще
Радио
Омск
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество6 июля 2021 9:37

Жара вернется в Омск уже в конце недели

Отдохнуть от высокой температуры удастся всего пару дней
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Уже на выходных снова можно будет отдыхать на природе.

Уже на выходных снова можно будет отдыхать на природе.

Фото: Виталий КАРНАУХ

После недели аномальной жары в Омске установилась приятная прохладная погода. За последний месяц это успело стать закономерностью: сначала неделя жары – потом неделя холода. Но сейчас прогноз погоды говори о некоторых изменениях.

Как сообщают в Обь-Иртышском УГМС, потепление вернется в регион значительно раньше. Уже в четверг, 8 июля, температура снова может подняться до +29 градусов. Но циклон, который захватил Омскую область, продолжит приносить осадки. До конца этой недели осадков почти не будет, а вот на следующей будут постоянно идти дожди.