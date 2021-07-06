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Общество6 июля 2021 8:33

Депутаты-единороссы Законодательного Собрания готовы безотлагательно принять законопроект о возвращении выплат всем ветеранам Омской области

Областные парламентарии выработали общую позицию фракции партии «Единая Россия» по этому вопросу накануне заключительного заседания весенней сессии.
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Одним из важнейших социально значимых вопросов повестки предстоящего в четверг, 8 июля, заседания станет возобновление мер финансовой поддержки жителям, носящим почётное звание «Ветеран Омской области».

- Сейчас началось формирование бюджета на 2022 год. Финансово-экономический блок Правительства предлагает принять данный законопроект о выплатах ветеранам Омской области в 550 рублей на весенней сессии, чтобы у нас была возможность уже закладывать средства. Если мы принимаем сейчас данный законопроект, он будет иметь силу при формировании бюджета следующего года, - отметил руководитель партийной фракции, заместитель председателя Законодательного Собрания Александр Артёмов. - Конечно же, в течение последних лет неоднократно вместе с Правительством депутатский корпус рассматривал вопрос возвращения выплаты всем, имеющим звание «Ветеран Омской области». Нужно отметить, что подобная ситуация - ограничения социальных выплат по степени нуждаемости - характерна не только для нас, но и целого ряда регионов. Были сложности и с федеральным центром, потому что собственных источников финансирования у нас не было. Кроме этого, была, конечно же, ситуация с ухудшением экономической ситуации, с пандемией, что не позволило в течение последнего года вернуться к этому вопросу. Буквально несколько дней назад прошла прямая линия Президента и, естественно, мы не могли не отреагировать на поручение главы государства, который является инициатором создания и основателем партии «Единая Россия». Ведь речь идёт не только об исполнительных органах власти, но и депутатском корпусе и, в первую очередь, о «Единой России». Поэтому в течение последних дней мы участвовали в переговорном процессе с Правительством Омской области, с его финансово-экономическим блоком, рассматривали различные варианты, вели поиск источников для производства выплат в 550 рублей. Естественно, очень много сложностей. Вместе с тем Губернатор Александр Бурков полагает, что переговорный процесс с федеральным центром пройдёт успешно. Будем надеяться, что с 1 января 2022 года источники будут найдены.

Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Вадим Бережной принимал непосредственное участие в консультациях с региональным Правительством. Сегодня он призвал однопартийцев поддержать разработанный и внесенный фракцией «Единая Россия» в Законодательное Собрание законопроект и представить документ на подпись Губернатору Омской области Александру Буркову, который готов незамедлительно его рассмотреть и дать своё заключение.

- Сегодня фракция «Единой России» приняла решение обратиться к Губернатору, Законодательному собранию и ряду органов федеральной власти, от которых зависит решение придать новое звучание званию «Ветеран Омской области» и подготовка в дальнейшем пакета мер социальной поддержки людям, которые отдали служению региону, предприятиям, сельскому хозяйству десятилетия своей жизни, - отметил депутат Законодательного Собрания Вадим Бережной. - Первым шагом в этом направлении предложено возобновить меры финансовой поддержки ветеранам Омской области. Дальнейшие меры будут связаны с поддержкой в социальной сфере, в сфере медицинского обслуживания. Партийная фракция готова разработать и в ближайшие месяцы также представить их региональному Правительству и Губернатору, чтобы получить одобрение и реализовывать дальше. Наши земляки, те, кто, действительно, отдали силы, здоровье, были верны нашему региону, и получили весь трудовой стаж, работая именно здесь, на нашей территории, оценят это по достоинству.