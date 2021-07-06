В Омске казаки ловили неправильно припарковавшихся водителей

Рейды проводят во всех районах города. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омске два месяца шли рейды, во время которых выявляли неправильно припаркованные автомобили. В общей сложности за это время выписали 2,5 тысячи штрафов. Для физлиц это минус 2 тысячи из бюджета, для юрлиц – до 40 тысяч рублей.

По информации омской мэрии, накануне, 5 июля, в Советском округе совместные рейды специалистов административно-технического отдела окружной администрации и Хуторского казачьего общества «Ермак» прошли по улицам Доковская, М. Никифорова, Блюхера, 4-я Поселковая, Коммунальная, а также на проспектах Менделеева, Мира, Королева.

Всего за два месяца текущего года в Омске проведено 32 рейдовых мероприятия, в ходе которых в Советском округе обнаружен 571 нарушитель правил парковки, в Октябрьском – 425, в Ленинском – 638, в Кировском – 700, в Центральном – 300.

Добавим, что нарушением считается парковка в любых зеленых зонах, зонах отдыха и на детских площадках во дворах многоэтажных домов.

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В Омске окончательно внедрили систему «Паркон». В прошлом году количество этих устройств, которые крепятся на машины казаков и позволяют отслеживать неправильно припарковавшиеся машины, выросло до пяти штук. В том, как все работает, «Комсомолка» смогла убедиться на личном опыте. Накануне нашей коллеге как раз пришло такое «письмо счастья». Фото ласточки, припаркованной не по правилам, немного смазано - сразу видно, что фиксировали нарушение в движении. (Далее...)