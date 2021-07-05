Вкусно жить! Удобно пить!

Современный темп жизни уже мало кого удивляет, так хочется успеть многое: до работы посетить бассейн или спортзал, в обеденный перерыв сбегать в магазин, вечером отправиться в кино или в театр, поэтому привычными стали перекусы на бегу – кофе с эклерами, газировка с пончиком, в лучшем случае питьевой йогурт. Бесспорен тот факт, что правильнее соблюдать режим приема пищи, обедать в комфортной обстановке, а если перекусывать, то полезными продуктами.

Торговая марка «Лужайкино» в начале жаркого летнего сезона расширила ассортимент и выпустила биойогурт «злаки-отруби», снежок и ряженку в стаканчиках по 370 грамм. Многие омичи уже оценили вкус и эргономичную форму упаковки. Для дома и семьи по-прежнему актуальны популярные продукты в биокувшинах, в качестве легкого перекуса или на пикник удобно брать в порционной упаковке, для ужина или завтрака такой индивидуальный формат многим понравится. Эти продукты просто созданы для энергичных женщин, мужчин и детей, окруженных заботой.

«Выпуск новых продуктов — целое искусство, необходимо изучить потребности и тенденции рынка, предложить то, что предвосхищает желания людей, соответствует требованиям нашей динамичной жизни, при этом сохранить пользу натуральных продуктов. Мы провели множество дегустаций, фокус-групп, открытых опросов и голосований, выверили оптимальный объем и форму стакана, - делится главный технолог молочного завода «МилкОм» Наталья Кирьянова. - Практика показала, что биокувшин хорош для семейного употребления за счет объема и легкости хранения, порционный стакан удобен для перекуса в течение дня, в него можно добавить мюсли, сезонные фрукты или ягоды, или просто выпить на прогулке. Форма и размер оптимальны и для тех, кто много времени проводит за рулем, всегда можно поставить в подстаканник. На улице и в парке сейчас встречаем много людей со стаканчиком из кофейни, но гораздо важнее восполнить энергетическую потребность организма, насытить сбалансированным составом витамином и микроэлементов, которых в кисломолочных продуктах значительно больше, чем в других напитках. Модно жить с пользой!»

Снежок «Лужайкино»

Продукт богат витаминами A, B, C, E, D, H, K, P, макро- и микроэлементами - фосфор, натрий, магний, железо, калий, кальций, йод, кобальт, молибден, хлор, алюминий, марганец.

Способствует восстановлению сил после занятий спортом - стаканчик снежка можно взять с собой в спортзал. Продукт имеет низкую калорийность, хорошо усваивается организмом. А еще снежок является мощным антиоксидантом, способствует ослаблению негативного воздействия окружающей среды на организм.

Нежность и мягкий вкус напитка приятно освежает, что особенно нравится детям.

Ряженка «Лужайкино»

Отличный пример исконно русского напитка, который приносит пользу и сегодня. Это настоящий кладезь полезных веществ и микроэлементов. Витамины А, В1 и В2, С, Е, РР и бета-каротин, большое количество кальция и фосфора, магний, калий и натрий, моносахариды и дисахариды содержатся в ряженке “Лужайкино” и очень хорошо усваиваются.

Напиток снабжает организм молочнокислыми бактериями, а также помогает им выжить в желудочно-кишечном тракте, они не только способствуют пищеварению, но и улучшают мозговую активность и состояние центральной нервной системы. Возьмите ряженку в стакане на перекус, если планируется насыщенный день, принятие ответственных решений и напряженная работа.

Ряженка оптимальна в летнюю жару как напиток, утоляющий жажду.

Если же ее выпить на ночь, то это позволит сохранить чувство сытости до утра, так как в ней содержится большое количество питательных веществ.

Биойогурт «Злаки-отруби» «Лужайкино»

В своем составе биойогурт «злаки-отруби» содержит витамины группы В, А, D и микроэлементы: калий, кальций, магний, фосфор, что способствует укреплению костей и нервной системы, поддержанию здоровья кожи и нормальному функционированию органов пищеварения. В биойогурте содержатся пребиотики, которые влияют на рост полезной микрофлоры организма, а значит, улучшается иммунитет.

Биойогурт «Злаки-отруби» изготовлен из натурального молока высшего сорта, йогуртовой закваски, пшеничных хлопьев, ржаных и пшеничных отрубей, которые богаты клетчаткой - незаменимым помощником в снижении уровня холестерина и поддержании здорового веса. У продукта запоминающийся вкус - нежный, густой и ароматный с легкой сладостью и сливочным послевкусием. Нежнейшая молочная текстура йогурта гармонично сочетается с зернистостью злаков.

Почему если выбирать пользу, то лучше “Лужайкино”?

Современная упаковка и стерильные условия производства сохраняют пользу на протяжении всего срока годности.Производитель торговой марки «Лужайкино» ответственно подходит к выпуску молочных продуктов, начиная от выбора сырья – только свежего молока высшего качества - и заканчивая контролем на всех этапах производственного процесса. Каждое утро молоковозы доставляют молоко из хозяйств Омской области на переработку, чтобы уже на следующее утро готовая продукция поехала по торговым точкам. Все поставщики проверены и аттестованы заводом «МилкОм», при этом каждая цистерна с молоком проходит обследование в лаборатории предприятия, в том числе на антибиотики, чтобы исключить попадание плохого сырья на предприятие.

Вкус каждого напитка вдохновлен опытом поколений, отражает современные тенденции к здоровому образу жизни, наполняет мощной энергетикой природы, радует пользой и сбалансированными вкусовыми характеристиками.

Больше о молочной продукции на сайте Лужайкино55.рф

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