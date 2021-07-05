На Омск надвигаются град, ливни и ураган: синоптики объявили второе штормовое предупреждение

Всего через несколько часов обещают грозу и град. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Омичам сегодня уже обещали ухудшение погоды. Утром синоптики Обь-Иртышского УГМС прогнозировали усиление ветра, местами сильные дожди, но день для горожан прошел спокойно. Небо даже не затянуло тучами.

Сейчас синоптики снова передают штормовое предупреждение. В ближайшие дав часа обещают резкие перемены погоды: град, ливень и усиление ветра до 25 метров в секунду.

Омичей, как и раньше, просят быть осторожными во время неблагоприятных погодных условий и соблюдать правила безопасности. По возможности, переждать непогоду советуют в помещениях.