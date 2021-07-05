После ремонта посреди дороги в Омске вырос столб

Водители удивляются, как столб оказался посреди новой дороги. Фото: скриншот с видео.

Жители поселка Большие поля обрадовались долгожданному ремонту дороги. Новый ровный асфальт рабочие уложили добросовестно, но, видимо, не учли внезапных препятствий. Новая дорога, которая, видимо, должна быть двухполосной, упирается в столб электропередач, который закрывает одну из полос движения. Водителям приходится его аккуратно объезжать по узкому участку.

- В Больших полях после ремонта дороги появилось вот такое дорожное препятствие, - прокомментировал местный житель, который на видео записал неожиданное препятствие.

В комментариях омичи пошутили над ситуацией, но все же выразили беспокойство о том, что кто-то может просто не заметить столб в ночное время. Хотя работы, судя по видео, еще не закончены, и столб, возможно, перенесут.