Омский экипаж впервые принял участие в ралли международного уровня

4 июля стартовал марафонский этап международного ралли «Шёлковый путь», а это значит, что участники ремонтируют свои транспортные средства самостоятельно. Третий участок гонки проходил по маршруту «Горно-Алтайск – Кош Агач». Сегодня омский экипаж был вынужден из-за поломки сойти с трассы 4-го участка ралли, который проходил по маршруту «Кош Агач – Горно-Алтайск». Уже накануне начались проблемы с техникой: от жары закипал бензин, температура двигателя зашкаливала – до +114 градусов!

– Вчера в закрытом парке до ночи занимались с машинкой, – прокомментировал на своей странице в Инстаграм ситуацию штурман экипажа Алексей Шпук. – На телефонной связи с нашими механиками и во всевозможных переписках и интернет-источниках искали и обсуждали варианты решения наших технических проблем. Какие-то выводы были сделаны, и технические нюансы применили. Ночь в палатке, подъём под рёв лидирующих «КамАЗов». Заправили технику бензином (холодным!). Готовы и настроены на старт. Все надежды на то, что вечерние переделки в машинке позволят сегодня достойно пройти спортивный участок.

После доработок экипаж вышел на старт, но спустя 7 километров двигатель багги вновь закипел.

– Становится очевидным, что проблема системы охлаждения двигателя более глобальная и связана с высокогорьем, с разряженным воздухом. Все технические испытания нашей машинки до этих соревнований проводились на равнине. И конструктивно не учли мы, оказались не готовы к эксплуатации в условиях пониженного атмосферного давления на больших высотах. Сегодня не стали насиловать мотор работой при критичных температурах. Сошли с трассы. Возвращаемся на бивуак в Горно-Алтайск, там нас ждут механики.

Напомним, что 3 июля глава штаба по ведению и контролю ковидного протокола Международного ралли «Шёлковый путь» Денис Проценко направил руководству гонки письмо, в котором потребовал изменить маршрут соревнования в кратчайшие сроки и рассмотреть возможность проведения мероприятия только на территории Российской Федерации в связи с объявлением красного уровня эпидемиологической опасности в связи с резкой вспышкой заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, а также выявления Национальным центром изучения зоонозных инфекций случаев бубонной чумы в ряде аймаков Западной Монголии. Финиш и торжественное подведение итогов ралли состоится вечером 6 июля в Горно-Алтайске.