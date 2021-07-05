Сельхозземель стало больше

Так, в Могильно-Посельском сельском поселении при ликвидации АО «Восход» земельные участки общей долевой собственности площадью 6500 га остались не востребованы и стали зарастать сорняками. Госинспектор земельного надзора при проведении планового рейдового осмотра установил факт их неиспользования, собственников участков привлекли к административной ответственности по ст.8.7 ч.2 КоАП РФ и выдали предписания об устранении выявленных нарушений. В итоге эти земли передали в аренду крупной сельскохозяйственной организации и сейчас 5887 га используются по назначению. В этом же поселении 600 га неиспользуемого земельного участка переданы в аренду КФХ и также введены в сельхозоборот.

Собственникам земельных участков в Красноярском сельском поселении специалистами Управления были направлены предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований земельного законодательства и о необходимости защитить землю от сорняков. В результате владельцы участков передали земли в аренду КФХ. Таким образом более 2000 га введены в оборот.