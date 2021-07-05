Судимая омичка представилась полицейской и обокрала девушку

Омичка чуть не лишилась телефона и документов. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

20-летняя девушка совсем не ожидала, что привлечет внимание полиции, когда направлялась по своим делам в Кировском округе на улице Фугенфирова. Но к ней подошла женщина и представилась сотрудницей наркоконтроля. Омичка опешила и не сразу поняла, что происходит. Пока девушка не пришла в себя, женщина сказала, что ее собираются досматривать е коллеги. Чтобы этого избежать, нужно отдать сумку. Омичка отдала вещи, но поздно поняла, что попалась на удочку мошенницы. Женщина, естественно, не вернулась.

Девушка обратилась в полицию, чтобы вернуть вещи. В сумке был телефон, деньги и документы и наушники. Общая сума ущерба составила 13 500 тысяч рублей.

Найти воровку удалось достаточно быстро. Ей оказалась ранее судимая 32-летняя жительница микрорайона Входной. Оперативники задержали мошенницу и даже успели забрать похищенное. Как уточнили в пресс-службе полиции, женщине грозит до 5 лет лишения свободы по статье «Мошенничество».