Почему образовался долг за газ

Не пропускать срок поверки

Поверка счетчика природного газа – обязанность абонента. Так гласит закон. Поставщик газа «Газпром межрегионгаз Омск», когда сроки поверки истекают, напоминает об этом потребителям – размещает информацию на квитанциях. Только некоторые абоненты на напоминания не обращают внимания и пропускают сроки поверки, а напрасно!

- По закону показания неповеренного счётчика газа к учёту не принимаются, начисления осуществляются по нормативу, поэтому образуется долг. Задолженность за два месяца – основание применить крайние меры: приостановить подачу газа. Обращайте внимание на срок окончания межповерочного интервала (он указан в паспорте прибора), поверяйте счётчики газа вовремя - поясняет заместитель начальника отдела по работе с социально значимой категорией потребителей ООО «Газпром межрегионгаз Омск» Артём Немцев. Как показывает практический опыт поставщика газа, экономичнее счётчик с истекшим сроком поверки заметить на новый, поскольку часты случаи, когда поверенный прибор учёта через непродолжительное время выходит из строя и приходиться приобретать новый.

Кстати, сейчас кампания по ограничению подачи газа абонентам-должникам, использующим его на отопление, идет полным ходом. Она началась в мае, по окончании отопительного сезона, и к концу июня газоснабжение за долги приостановлено более чем 600 абонентам. Наибольшее количество отключений произведено в Омском, Калачинском, Таврическом и Исилькульском районах. При этом самый большой долг неплательщика составлял порядка 100 тысяч рублей. За межотопительный период газовики планируют ограничить подачу газа около 4000 абонентам-должникам.

Не самовольничать

В период кампании по отключению газоснабжения должникам, газовики активно выявляют несанкционированные подключения к газовой сети. Как правило, самовольно к газовой трубе подключаются те, кто не хочет заключать договор поставки газа или те абоненты, которых отключили за долги. С начала года выявлено 8 таких подключений.

- В случае самовольного подключения поставщик газа производит доначисления по мощности газоиспользующего оборудования за 3 месяца предшествующие дате выявления хищения или по нормативу с применением десятикратного коэффициента, - поясняет Артем Немцев. - Кроме того, за хищение газа предусмотрена также административная ответственность – штраф от 10 до 30 тысяч рублей. А в случае повторного нарушения это уголовная ответственность на срок до 2 лет. Разумны ли такие риски? Конечно, нет. Безопасно и экономично использовать газовое оборудование, соответствующее всем техническим требованиям, поверенные счётчики и вовремя платить за газ.

КСТАТИ

Куда обращаться за поверкой?

Необходимо обращаться в организацию, с которой заключен договор на техническое обслуживание и ремонт внутридомового (внутриквартирного) газового оборудования, для снятия и установки счетчика газа после поверки, и в Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Омской области для поверки (г. Омск, ул. 24-я Северная, 117а).

НА ЗАМЕТКУ

Передавайте достоверные показания счетчика до 20 числа текущего месяца: на сайте компании www.omskregiongaz.ru через сервисы «Передача показаний» или «Личный кабинет», по адресу электронной почты (указан в квитанциях и на сайте), по единому номеру телефона 70-48-70 (доб. 1, круглосуточно), СМС-сообщением на номер +7-958-854-42-08, формат сообщения: ХХХХХХ [пробел] YYYY, где Х - номер лицевого счета, а Y - целая часть показаний счетчика. Платите за природный газ - до 10 числа месяца, следующего за расчетным: на сайте компании www.omskregiongaz.ru, через платежные интернет-сервисы («Все платежи», «Сбербанк онлайн» и другие), а также в отделениях «Почты России», Сбербанка, «ОТП Банка», «Россельхозбанка».